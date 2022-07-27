عاجل.. عضو مجلس #النواب أبو صلاح #شلبي: يجب تسمية عضو بمجلس المؤسسة #الوطنية_لل

#عاجل.. عضو مجلس #النواب أبو صلاح #شلبي: يجب تسمية عضو بمجلس المؤسسة #الوطنية_للنفط، يُمثل إقليم #فزان، وعدم الاكتفاء بأن يكون وكيل الوزارة، الذي من الجنوب، عضوًا في المؤسسة.

ــ قرار إقالة مصطفى #صنع_الله، كان ضروري، لأن تكليفه بالأساس كان قرارًا خاطئًا وتجاوزًا للقانون، كما أن مدة مجلس الإدارة 4 سنوات، في حين أن صنع الله تجاوز 8 سنوات وهو يدير المؤسسة.

ــ تغيير مجلس إدارة “الوطنية للنفط” شأن الحكومة وهي معنية بهذا الإجراء، وفرحات #بن_قدارة، ذو ثقل سياسي ومعرفي واقتصادي بارع وبإمكانه أن يقدم شيئًا للقطاع.

ــ يجب إجراء #انتخابات لتغيير هيئة رئاسة مجلس النواب، خاصة بعد استقالة ممثل فزان فيها للترشح في الحكومة.

ــ يجب أن يكون أحد أبناء إقليم فزان في رئاسة #المناصب_السيادية التي تمثل الدولة.

ــ ليس هناك أي بأس من تغيير المناصب السيادية، شريطة وجود اتفاق بين الأطراف كما حصل، في إقالة صنع الله.

ــ لا توجد عدالة في توزيع المناصب في #ليبيا، فمن غير الممكن أن يستأثر إقليمان متنازعان بالمناصب، بينما يترك الإقليم المتضرر دون حتى أن يقدم حلولاً.

ــ أي تغيير في المناصب السيادية، سيكون قفزة في الهواء، إذا لم يتم التنسيق مع الأطراف المختلفة، ولذلك يجب أن يكون التغيير وفق الاتفاقات السابقة في #الصخيرات و #جنيف.

ــ الجنوب يتعرض لإهمال متعمد، وفكرة العدالة بين الأقاليم الثلاثة، مطروحة بما في ذلك في المسار الدستوري، والصراع القائم بين الشرق والغرب، فزان ليست طرفًا فيه ولكنها تدفع ثمن الصراع فقط.

ــ جنوب ليبيا يعيش ظروف حياة بائسة، كما تنقطع #الكهرباء بسبب غياب أبناء الجنوب عن هذه المؤسسات، ووجودهم بمراكز صنع القرار يخفف العبء عن آبائهم وأبنائهم.

ــ الليبيون نجحوا في #القاهرة، في تحقيق العديد من التوافقات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، لكن ما زال هنالك خلاف حول نقطتين تشملان مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين.

ــ كل طرف يرى في المبررات التي تقدم بها للتمسك بشروطه منطقية في المرحلة الحالية.

ــ هناك مقترحات من نواب في المجلس، بإرسال المواد الخلافية والتي لم يتم التوافق بشأنها للاستفتاء بين الليبيين، أو ترك الأمر مفتوحًا دون تقييد، أو العودة للاجتماعات بهدف التوصل لحل نهائي.

ــ الليبيون يعولون على الدور المصري الذي نجح في تفكيك جزء كبير من الأزمة الليبية، ونجحوا في مسارات متعددة سياسية وعسكرية واقتصادية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-07-27 13:58:54

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