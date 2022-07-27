عاجل.. رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا، أحمد #حمزة: أسباب عدم محاسب

#عاجل.. رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا، أحمد #حمزة: أسباب عدم محاسبة التشكيلات المسلحة في ليبيا، تعود إلى ضعف الآليات الدولية، وعدم تعزيز جهود المساءلة ووقف الإفلات من العقاب.

ــ كان لزامًا على المجتمع الدولي، دعم جهود عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا منعًا لتجدد الاشتباكات وأعمال العنف بحق المدنيين والأبرياء، الذين يدفعون ثمن هذه النزاعات المسلحة.

ــ القضاء في ليبيا، يعاني تحديات جسيمة، في ظل حالة استثنائية مع انتشار للسلاح، وسلطات الأمر الواقع، التي تفرض سيطرتها، مما يعوق عمل السلطات القضائية الليبية.

ــ القضاء في ليبيا بحاجة إلى التعاون مع نظيره الدولي، بغية تعزيز سيادة القانون، وإنهاء الإفلات من العقاب. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-07-27 14:12:13

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