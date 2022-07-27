مديرية أمن #القره_بوللي، تُلقي القبض على شخصين، بتهمة خطف وابتزاز مواطن، وتصويره صور غير أخلاقية، ثم ابتزازه بدفع فدية أو نشر صوره في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق بيان للمديرية.

البيان: المخطوف أبلغ ذويه، لدفع مبلغ مالي وقدره 3 آلاف دينار، للخاطفين، وهم ثلاثة أشخاص، وتم الاتفاق على مكان التسليم والاستلام.

البيان: تم القبض على الفاعلين وعند استجوابهم اعترفوا بواقعة الخطف، واستلام المبلغ المالي من قبل ذوي المخطوف، ولازال البحث جاري عن الخاطف الثالث. #السبق

2022-07-27 15:16:51

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