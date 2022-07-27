المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – نتائج حكم المحكمة حول قضية تغير مجلس إدارة الم

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– نتائج حكم المحكمة حول قضية تغير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط سيرسم مشهدا جديدا وسيكون له أثر مباشر في العملية السياسية.

– مؤشرات حكم المحكمة تبدأ من تأجيل اجتماع لجنة 5+5 ولن أقول إلغاؤه، وقد يرتبط أيضا بالإتفاق الذي جرى أمس في معسكر 7 إبريل.

– في كل الأحوال يجب أن نثق جميعا بالقضاء الوطني وأتمنى أن يصدر قراره بعيدا عن أي توجه سياسي وأن لا نذهب نحو تأجيل في نطق الحكم، لأنه واقعيا ترحيل للأزمة وربما مزيد من التعقيد.

– من جديد الحل هو تحديد موعد نهائي للإقتراع في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة باتفاق المجلسين وخلاف ذلك هو استمرار الفوضى والعبث.

#ليبيا_24

2022-07-27 16:21:55

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