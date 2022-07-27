رحّب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة برازافيل عقب مباحثات مع رئيس الكونغو، بمبادرة رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو، الخاص بتنظيم مؤتمر حول المصالحة الوطنية في ليبيا في وقت قريب، مشيرا إلى أن “جميع محاولات الدول الأوروبية الفردية، وحتى الأمم المتحدة، لم تتضمن تغطية شاملة للمشاركين في هذا الإجراء أو ذاك، في سياق التحضير للحدث”.

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