جدّد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، التأكيد على عدم وجود توافق بين مجلسي الن

جدّد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، التأكيد على عدم وجود توافق بين مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية، مع وجود الكثير من المعوقات في سبيل الوصول الى توافق بينهما، مشيرا إلى أن دور الحكومة إزاء العملية الانتخابية التي يطالب بها الليبيون هو توفير الدعم اللوجستي، لافتا إلى أن الجهة التي تقوم بإجراء الانتخابات هي المفوضية العليا للانتخابات بناء على قوانين صادرة من السلطة التشريعية.

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