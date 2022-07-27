مصادر عسكرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اجتماع الجويلي وقادة الكتائب المسلحة

#عاجل.. مصادر عسكرية: اجتماع اللواء المُقال من جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية أسامة #الجويلي بقادة الكتائب المسلحة التابعة للدبيبة أمس بمعسكر 7 أبريل، كان يقتصر على القوى المعارضة لفتحي #باشاغا في #طرابلس بإستثناء محمود #بن_رجب وعماد #الطرابلسي.

– الاجتماع لم تشارك فيه قوة #الردع أو #اللواء_444_قتال بسبب تأكيدهم على أن قواتهم محايدة لا تتبع #الدبيبة.

– الجويلي طلب مغادرة الدبيبة بشكل سلمي لتجنيب #طرابلس الحرب والخسائر بسبب انتهاء ولايته وفق القانون واتفاق #جنيف.

– أغلب الكتائب المسلحة كانت غير متشبثهة بعبد الحميد بشكل قوي.

– الجويلي طلب اجتماع آخر مع قوى مسلحة أخرى من طرابلس و #مصراتة للخروج برأي جامع ضد حكومة الدبيبة.

مصادر عسكرية: اجتماع القادة العسكريين ليلة البارحة لم يخرج باتفاق مكتوب بسبب تباين في الرؤى والمواقف بينهم، ولهذا تقرر الاستمرار في الاجتماعات.

– اللواء المُقال من جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية أسامة #الجويلي اشترط خروج حكومة #الدبيبة من المشهد بعد انتهاء ولايتها محليا ودوليا وفق القانون، أو دخول #باشاغا للعاصمة #طرابلس.

– عدد من قادة القوى المسلحة الداعمين للدبيبة لم يتمسكوا به في لقائهم مع الجويلي، واشترطوا الالتزام بالتهدئة وعدم التصعيد.

– اتفق الحاضرون على العمل على منع أي تصعيد في طرابلس وضرورة إيجاد حل للسلطة بالتنسيق مع مجلسي #النواب و #الدولة في اجتماع الأسبوع القادم.

– غنيوة #الككلي اقترح استضافة الاجتماع المقبل بينما اقترح الجويلي دعوة قادة بعملية #بركان_الغضب من #مصراتة في الاجتماع القادم الذي يتوقع أن يكون السبت. #السبق

2022-07-27 18:14:43

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