أكد أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك مطالبات عدي

أكد أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك مطالبات عديدة بضرورة محاسبة التشكيلات المسلحة عما ترتكبه من أعمال تضر بالمواطنين، مشيرا إلى أن عدم تلبية هذه المطالب ترجع أساسا إلى ضعف الآليات الدولية، وعدم التعاطي الجدي والسريع مع متطلبات المرحلة، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل سريعاً لدعم جهود عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا منعاً لتجدد الاشتباكات وأعمال العنف.

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