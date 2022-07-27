قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه قد تم اعتراض 466 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 17 يوليو إلى 23 يوليو 2022، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 11057 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، من بينهم 9937 رجلاً و698 امرأة، و422 قاصراً، فيما غرق 180 وفُقد 648 آخرين خلال الفترة ذاتها.

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