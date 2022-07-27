أعرب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية “ستيفن هكي”، عن ترحيب بل

أعرب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية “ستيفن هكي”، عن ترحيب بلاده بإعادة تصدير النفط وفتح الحقول والموانئ، معتبرا أنه سيساهم بشكل كبير في استقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة “عبدالحميد الدبيبة” الأربعاء، بطرابلس، بحضور سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا “كارولين هورندال”، والملحق العسكري بالسفارة “كريس أوفلاهرتي”.

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