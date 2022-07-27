عاجل //جويلي: – اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية هدفه منع ال

عاجل //جويلي:
– اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية هدفه منع الصدام المسلح في العاصمة.
– جزء ممن يعترضون على الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لديهم منافع ومصالح شخصية والبعض الآخر لديه مخاوف ودوافع حقيقية.
– اتفقنا مع القيادات العسكرية والأمنية في المنطقة الغربية على خفض التصعيد إلى حين عقد اجتماع ثان الأسبوع القادم بطرابلس سيجمع كافة الأطراف
– الحل الوحيد الآن هو أن يقوم عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.
#ليبيا_24
2022-07-27 23:38:47
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