عاجل.. صحيفة صدى الاقتصادية تؤكد تحصلها على معلومات دولية جديدة حيال المساعي ال

#عاجل.. صحيفة صدى الاقتصادية تؤكد تحصلها على معلومات دولية جديدة حيال المساعي البريطانية والأمريكية لتقاسم الثروات النفطية في ليبيا.
الصحيفة: #بريطانيا تسعى لتعزيز دورها في #ليبيا عبر مبعوثها رغم ضغوط نورلاند التي تدفع لإنشاء نظام مالي لإدارة عوائد النفط.
الصحيفة: الخلاف بين بريطانيا و #الولايات_المتحدة بشأن ليبيا جوهري رغم اتفاقهما في أمور كثيرة.
الصحيفة: هناك دعوة قريبة لمسؤولين ليبيين بقطاع النفط لزيارة لندن نهاية أغسطس لوضع ترتيبات جديدة تتناسب مع مصالح البلدين.
الصحيفة: #لندن تسعى لتفعيل دور شركة شيل المتعثر منذ سنوات لدعم جهود رفع إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا.
الصحيفة: مساعي لندن تعتبر محاولة للحد من النفوذ الروسي خاصة بعد تقويض دور قوات الفاغنر.
الصحيفة: مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية ستيفن هيكي أكد أن بلاده تركز على إنجاز الأساس القانوني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.
الصحيفة: هناك اجتماع خاص دار بين الدبيبة وستيفن وتناول الطرفين فيه ملف الطاقة كأولوية قصوى.
الصحيفة: الوفد الانجليزي الذي التقى الدبيبة أكد احترامهم للسيادة الدولة الليبية وعدم دعمهم لأي طرف أو فرضهم شخصيات بعضوية مجلس إدارة الوطنية للنفط المعين حديثًا.
الصحيفة: الوفد الإنجليزي زار خارجية الدبيبة والرئاسي وملف الطاقة كان على أولويات الزيارة وقد يكون هناك زيارات للشرق قريبًا.
الصحيفة: لم يتطرق المجتمعون للأمور المتعلقة بشرعية تعيين مجلس إدارة جديد للوطنية للنفط من عدمه.
الصحيفة: بريطانيا أكدت للجميع التزامها بضمان حياد المؤسسة الوطنية للنفط ووفائها بالتزاماتها كأولوية قصوى. #السبق
2022-07-27 23:01:20
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