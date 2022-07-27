عاجل.. صحيفة صدى الاقتصادية تؤكد تحصلها على معلومات دولية جديدة حيال المساعي ال

#عاجل.. صحيفة صدى الاقتصادية تؤكد تحصلها على معلومات دولية جديدة حيال المساعي البريطانية والأمريكية لتقاسم الثروات النفطية في ليبيا.

الصحيفة: #بريطانيا تسعى لتعزيز دورها في #ليبيا عبر مبعوثها رغم ضغوط نورلاند التي تدفع لإنشاء نظام مالي لإدارة عوائد النفط.

الصحيفة: الخلاف بين بريطانيا و #الولايات_المتحدة بشأن ليبيا جوهري رغم اتفاقهما في أمور كثيرة.

الصحيفة: هناك دعوة قريبة لمسؤولين ليبيين بقطاع النفط لزيارة لندن نهاية أغسطس لوضع ترتيبات جديدة تتناسب مع مصالح البلدين.

الصحيفة: #لندن تسعى لتفعيل دور شركة شيل المتعثر منذ سنوات لدعم جهود رفع إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا.

الصحيفة: مساعي لندن تعتبر محاولة للحد من النفوذ الروسي خاصة بعد تقويض دور قوات الفاغنر.

الصحيفة: مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية ستيفن هيكي أكد أن بلاده تركز على إنجاز الأساس القانوني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.

الصحيفة: هناك اجتماع خاص دار بين الدبيبة وستيفن وتناول الطرفين فيه ملف الطاقة كأولوية قصوى.

الصحيفة: الوفد الانجليزي الذي التقى الدبيبة أكد احترامهم للسيادة الدولة الليبية وعدم دعمهم لأي طرف أو فرضهم شخصيات بعضوية مجلس إدارة الوطنية للنفط المعين حديثًا.

الصحيفة: الوفد الإنجليزي زار خارجية الدبيبة والرئاسي وملف الطاقة كان على أولويات الزيارة وقد يكون هناك زيارات للشرق قريبًا.

الصحيفة: لم يتطرق المجتمعون للأمور المتعلقة بشرعية تعيين مجلس إدارة جديد للوطنية للنفط من عدمه.

الصحيفة: بريطانيا أكدت للجميع التزامها بضمان حياد المؤسسة الوطنية للنفط ووفائها بالتزاماتها كأولوية قصوى. #السبق

2022-07-27 23:01:20

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