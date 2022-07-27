آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي في تصريحات اعلامية:

هناك مجموعات مسلحة تحاول منع حكومة باشاغا من ممارسة عملها من العاصمة طرابلس.

– منع الحكومة المكلفة من البرلمان دخول طرابلس وتسلم مهامها ينسف مبدأ التداول السلمي على السلطة.

– يجب تمكين الحكومة المكلفة من ممارسة عملها ونحن لا ندافع عن أشخاص بل على مبدأ التداول السلمي على السلطة.

– قد نلجأ لاستخدام القوة في حال استخدامها من قبل أطراف أخرى

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