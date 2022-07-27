علي الحبري محافظ المصرف المركزي البيضاء: – فتح خزائن المصرف المركزي ببنغازي وال

علي الحبري محافظ المصرف المركزي البيضاء:

– فتح خزائن المصرف المركزي ببنغازي والاستيلاء على أموالها شائعة بدأ ترويجها منذ 2017 بعد حادث المجاري بعامين.

– شركة الـbbc اصطحبوني وقت الاشتباكات ودخلنا المصرف للاطمئنان على سلامة الخزائن .

– وقفت أمام خزائن المصرف المركزي وقت الاشتباكات وتم إثبات غلقها وسلامتها من أي اقتحام أو استيلاء.

– خزائن المصرف تحت الأرض في البدروم ومياه الصرف حينذاك كانت تملأ المصرف وتغطي البدروم كاملا ووصلت لـ110سم

– أخرجنا الأموال بمساعدة القوات المسلحة وكانت معظمها قد أتلفتها مياه المجاري وطالبت حينها بالتخلص منها.

– جميع أموال المصرف المركزي ببنغازي وقت حادث المجاري موجودة ومتحفظ عليها لكنها تالفة ولا تصلح للاستخدام.

– التخلص من هذه الأموال يحتاج متخصصين من البيئة.

– القوات المسلحة ساعدتنا في تجفيف بعض الأموال التي تصلح للاستخدام

– نقلنا الأموال التي تصلح للاستخدام لمصرف الوحدة في عملية كانت صعبة.

#ليبيا_24

2022-07-28 00:53:48

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