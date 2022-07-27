علي الحبري محافظ المصرف المركزي البيضاء: – فتح خزائن المصرف المركزي ببنغازي وال

علي الحبري محافظ المصرف المركزي البيضاء:
– فتح خزائن المصرف المركزي ببنغازي والاستيلاء على أموالها شائعة بدأ ترويجها منذ 2017 بعد حادث المجاري بعامين.
– شركة الـbbc اصطحبوني وقت الاشتباكات ودخلنا المصرف للاطمئنان على سلامة الخزائن .
– وقفت أمام خزائن المصرف المركزي وقت الاشتباكات وتم إثبات غلقها وسلامتها من أي اقتحام أو استيلاء.
– خزائن المصرف تحت الأرض في البدروم ومياه الصرف حينذاك كانت تملأ المصرف وتغطي البدروم كاملا ووصلت لـ110سم
– أخرجنا الأموال بمساعدة القوات المسلحة وكانت معظمها قد أتلفتها مياه المجاري وطالبت حينها بالتخلص منها.
– جميع أموال المصرف المركزي ببنغازي وقت حادث المجاري موجودة ومتحفظ عليها لكنها تالفة ولا تصلح للاستخدام.
– التخلص من هذه الأموال يحتاج متخصصين من البيئة.
– القوات المسلحة ساعدتنا في تجفيف بعض الأموال التي تصلح للاستخدام
– نقلنا الأموال التي تصلح للاستخدام لمصرف الوحدة في عملية كانت صعبة.
#ليبيا_24
2022-07-28 00:53:48
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