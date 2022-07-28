علي #الحبري محافظ #المصرف_المركزي #البيضاء: فتح خزائن المصرف المركزي في #بنغازي والاستيلاء على أموالها شائعة بدأ ترويجها منذ 2017 بعد حادث المجاري بعامين.

– شركة الـbbc اصطحبوني وقت الاشتباكات ودخلنا المصرف للاطمئنان على سلامة الخزائن.

– وقفت أمام خزائن المصرف المركزي وقت الاشتباكات وتم إثبات غلقها وسلامتها من أي اقتحام أو استيلاء.

– خزائن المصرف تحت الأرض في البدروم ومياه الصرف حينذاك كانت تملأ المصرف وتغطي البدروم كاملا ووصلت لـ110سم.

– أخرجنا الأموال بمساعدة القوات المسلحة وكانت معظمها قد أتلفتها مياه المجاري وطالبت حينها بالتخلص منها.

– جميع أموال المصرف المركزي ببنغازي وقت حادث المجاري موجودة ومتحفظ عليها لكنها تالفة ولا تصلح للاستخدام.

– التخلص من هذه الأموال يحتاج متخصصين من البيئة.

– القوات المسلحة ساعدتنا في تجفيف بعض الأموال التي تصلح للاستخدام.

– نقلنا الأموال التي تصلح للاستخدام إلى #مصرف_الوحدة في عملية كانت صعبة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-07-28 02:28:10

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