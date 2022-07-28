مدير إدارة الاستخبارات العسكرية المُقال أسامة #جويلي: #الدبيبة استخدم القوة لمنع #باشاغا من دخول #طرابلس وطالما استخدم القوة فسنستخدم القوة لإيقافه.

– إذا استمر الوضع على ما هو عليه ستكون هناك عمليات عسكرية في طرابلس.

– الوضع متوتر جدًا على الأرض منذ منح الثقة للحكومة الجديدة.

– على كل من يرفض الحكومة الجديدة أن يأخذ نفس المسار المتعارف عليه ليكون موجودًا سواء بالإقناع أو الرشوة أو غيره.

– إذا كان الناس غير مقتنعون بالتداول السلمي على السلطة فلنبايع ديكتاتور أو ملك أو إمبراطور.

– هناك من المجموعات المسلحة من يرى أن حكومة باشاغا عبارة عن صفقة مع #حفتر.

– هناك من يتخوفون من تمكين باشاغا من العاصمة حتى لا يصفهم بالميليشيات مرة أخرى.

– هناك من المجموعات المسلحة من يتحصلون على عشرات ومئات الملايين من حكومة الدبيبة ويريدون الحفاظ عليها.

– سنجتمع مرة أخرى يوم السبت أو الأحد المُقبل لعدم حضور كل الأطراف.

– من حضروا الاجتماع هم من احتشدوا في مطار طرابلس فقط ونأمل أن يحكموا عقولهم في الاجتماع القادم.

– طلبنا في اجتماعات سابقة أن يُسمح لحكومة باشاغا بدخول طرابلس والعمل من إحدى المقرات ثم ننظر هل سيُعترف بها أم لأ وحينها يمكن أن نطرح حلول أخرى. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-07-28 02:22:04

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