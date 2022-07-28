مدير إدارة الاستخبارات العسكرية المُقال أسامة #جويلي: #الدبيبة استخدم القوة لمنع #باشاغا من دخول #طرابلس وطالما استخدم القوة فسنستخدم القوة لإيقافه.
– إذا استمر الوضع على ما هو عليه ستكون هناك عمليات عسكرية في طرابلس.
– الوضع متوتر جدًا على الأرض منذ منح الثقة للحكومة الجديدة.
– على كل من يرفض الحكومة الجديدة أن يأخذ نفس المسار المتعارف عليه ليكون موجودًا سواء بالإقناع أو الرشوة أو غيره.
– إذا كان الناس غير مقتنعون بالتداول السلمي على السلطة فلنبايع ديكتاتور أو ملك أو إمبراطور.
– هناك من المجموعات المسلحة من يرى أن حكومة باشاغا عبارة عن صفقة مع #حفتر.
– هناك من يتخوفون من تمكين باشاغا من العاصمة حتى لا يصفهم بالميليشيات مرة أخرى.
– هناك من المجموعات المسلحة من يتحصلون على عشرات ومئات الملايين من حكومة الدبيبة ويريدون الحفاظ عليها.
– سنجتمع مرة أخرى يوم السبت أو الأحد المُقبل لعدم حضور كل الأطراف.
– من حضروا الاجتماع هم من احتشدوا في مطار طرابلس فقط ونأمل أن يحكموا عقولهم في الاجتماع القادم.
– طلبنا في اجتماعات سابقة أن يُسمح لحكومة باشاغا بدخول طرابلس والعمل من إحدى المقرات ثم ننظر هل سيُعترف بها أم لأ وحينها يمكن أن نطرح حلول أخرى. #السبق (تصريحات تلفزيونية)
2022-07-28 02:22:04
1658974924
أضف تعليقـك