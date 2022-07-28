عضو مجلس #الدولة الاستشاري نعيمة #الحامي: تشكيل حكومة #الدبيبة للجنة عودة الأمان

عضو مجلس #الدولة الاستشاري نعيمة #الحامي: تشكيل حكومة #الدبيبة للجنة عودة الأمانة كان بالون تخدير للشعب.
– نأسف لتصريح #المنقوش حول استمرار عمل حكومة الدبيبة إلى حين إجراء #الانتخابات.
– هل لدى المنقوش دراية عن آلية إصدار القوانين الانتخابية؟.
– الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى قوانين بقاعدة دستورية متوافق عليها من مجلسي #النواب والدولة.
– دور الحكومة يتمثل في الدّعم اللوجيستي والمادي لمفوضية الانتخابات وتوفير الظروف الأمنية التّامة.
– دور الحكومة لن يتأت إلا ببسط سلطتها على كامل التراب الليبي. #السبق (تصريحات صحفية)
2022-07-28 02:19:20
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