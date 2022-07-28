الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الخميس 28–07–2022
ملخص عام: درجات الحرارة حول معدلاتها مع ارتفاع طفيف على الدواخل ومناطق الجنوب.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-34)مْ على المناطق الساحلية وتسجل مابين (35-40)مْ على الدواخل وتسجل تراجع يوم السبت.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ وتسجل علي جالو والجغبوب مابين(38-40)مْ .
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:08)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:18)
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