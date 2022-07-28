الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الخميس 28–07–2022

ملخص عام: درجات الحرارة حول معدلاتها مع ارتفاع طفيف على الدواخل ومناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-34)مْ على المناطق الساحلية وتسجل مابين (35-40)مْ على الدواخل وتسجل تراجع يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ وتسجل علي جالو والجغبوب مابين(38-40)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:18)