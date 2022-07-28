الإعلامي محمود مصراتي:

فشلت بريطانيا صاحبة القلم لكل قرارات و بيانات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا في تمديد عمل بعثة الدعم لمدة سنة أو حتى ست أشهر و اكتفت بتعديل تقني يمدد ولاية البعثة لمدة ثلاث أشهر فقط و فشلت في إعادة تعديل صلاحيات و اختصاصاتها ولم تسطيع إدراج أي فقرة متعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط في الفقرات العاملة و اكتفت بتكرار ذكرها في الدباجة بالشكل النمطي المعتاد

( عدم تسيس و حصرية انتاج وبيع النفط للمؤسسة).

لم تجري بريطانيا أي مفاوضات أو مساعي لتعديل قرار ولاية البعثة نظرا للانقسام الحاد بين الدول دائمة العضوية في المجلس حول قضايا عديدة أهمها تسمية مبعوث خاص للبعثة رغم إعلاناتها عن وحدة الموقف الدولي تجاه ليبيا.

و أهم ما يلاحظ أن بريطانيا لم تشير إلى النجاح الكبير الذي حققته لجنة العشرة العسكرية و عقد اجتماعاتها لأول مرة في طرابلس لا في الفقرات العاملة و لا حتى في الدباجة واكتفت بالتركيز على إعلان وقف إطلاق النار و خروج المرتزقة و المقاتلين والقوات الأجنبية وهذا يشير إلى عدم رضاء لندن عن عمل هذه اللجنة خاصة فيما يتعلق احتكارها لملف نزع السلاح و التسريح وإعادة الادماج.

الخلاصة … أمريكا أصبحت اللاعب الاساسي في الواقع الليبي بعيدًا عن مجلس الأمن و هناك عدم توافق كامل بين كل الأعضاء وليس فقط روسيا

ومزال تدمير المجتمع الدولي لليبيا مستمر.

#ليبيا_24

2022-07-28 12:16:32

1659010592