السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: – نؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن ف

السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند:

– نؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أدت بكل حزن إلى سقوط 16 قتيلا. ⁧‫

– الليبيون يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة.

– نحث بشدة جميع القادة على تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

– ما زال بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة في حال عمل القادة الليبيون معًا لصالح البلاد.

– الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية.

#ليبيا_24

2022-07-28 13:15:42

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