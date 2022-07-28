السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: – نؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن ف

السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند:
– نؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أدت بكل حزن إلى سقوط 16 قتيلا.
– الليبيون يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة.
– نحث بشدة جميع القادة على تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
– ما زال بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة في حال عمل القادة الليبيون معًا لصالح البلاد.
– الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية.
#ليبيا_24
2022-07-28 13:15:42
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