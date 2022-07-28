عاجل..السفير الأمريكي لدى #ليبيا ريتشارد #نورلاند: حظيتُ أنا ووزيرة الخارجية نج

#عاجل..السفير الأمريكي لدى #ليبيا ريتشارد #نورلاند: حظيتُ أنا ووزيرة الخارجية نجلاء #المنقوش ببعض الوقت لمناقشة المسائل العملية في علاقتنا الثنائية، لاسيما المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات، ولكن على وجه الخصوص أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أدت بكل حزن إلى سقوط 16 قتيلا.

‏- الليبيون يستحقون أفضل مما حدث في #طرابلس أو #مصراتة في الأيام الأخيرة.

– نحث بشدة جميع القادة على تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

‏- ما زال بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة في حال عمل القادة الليبيون معًا لصالح البلاد.

– #الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية. #السبق

2022-07-28 13:15:13

1659014113