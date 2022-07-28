بالصور|| وزارة النفط والغاز بحكومة #الدبيبة، أقامت مأدبة عشاء للسفراء المُعتمدين لدى #ليبيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبحضور رئيس المؤسسة #الوطنية_للنفط ، المُعين من قبل الدبيبة و #حفتر، فرحات #بن_قدارة، وعدد من وزراء حكومة الدبيبة بينهم نجلاء #المنقوش.

ــ شارك في المأدبة سفراء دول كل من #تركيا و #قطر و #كندا و #إسبانيا و #مالطا و #هولندا و #اليابان و #النيجر و #تونس و #الجزائر و #الإمارات.

ــ أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لجهود استئناف إنتاج النفط والغاز، بكافة الحقول والموانئ الليبية، ورجوع النفط إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية. #السبق (بيان لخارجية الدبيبة)











2022-07-28 12:32:09

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