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عاجل | محسن الزويك آمر “قوة دعم الدستور” التابعة لحكومة الدبيبة ردًا على جويلي :

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل | محسن الزويك آمر “قوة دعم الدستور” التابعة لحكومة الدبيبة ردًا على جويلي : مستعدون لمواجهة أي تحرك عسكري. ⚡️فشل مشروع حكومة باشاآغا ( الموازية ) جعلهم يهددون باستخدام القوة. ⚡️ردنا على التهديدات لن يكون بالكلام في وسائل الإعلام بل بالاستعداد على الأرض. (تصريح للتناصح) #المرصد #ليبيا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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