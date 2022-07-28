عاجل | محسن الزويك آمر “قوة دعم الدستور” التابعة لحكومة الدبيبة ردًا على جويلي : مستعدون لمواجهة أي تحرك عسكري. ⚡️فشل مشروع حكومة باشاآغا ( الموازية ) جعلهم يهددون باستخدام القوة. ⚡️ردنا على التهديدات لن يكون بالكلام في وسائل الإعلام بل بالاستعداد على الأرض. (تصريح للتناصح) #المرصد #ليبيا