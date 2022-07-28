مؤشر هينلي لتصنيف جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء ال

مؤشر هينلي لتصنيف جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم:

– جواز السفر الليبي يتذيل قائمة أضعف جوازات العالم لعام 2022.

– جواز السفر الليبي أصبح يسمح بدخول 41 دولة بعد أن كانت 38 دولة، لكن مرتبته انخفضت من 92 إلى 104 خلال هذه السنوات.

– الجواز الليبي جاء في ذيل التصنيف مع الجواز الصومالي والعراقي واليمني والسوري الذي جاء الأكثر تضرراً من بين جوازات السفر العربية خلال هذه الفترة، رغم أنه الجواز الأعلى تكلفةً في العالم.

– جوازات دول الخليج اكتسبت قوة وصلاحيات مضاعفة خلال السنين العشر الأخيرة؛ حيث حقق الجواز الإماراتي القفزة الأعلى من بين جوازات السفر العربية، إذ صعد من المرتبة الـ66 في 2011، إلى المرتبة الخامسة عشرة في 2022، يليه الجواز القطري ثم السعودي كأفضل جوازات عربية.

#ليبيا_24

2022-07-28 15:22:12

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