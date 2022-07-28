صورة.. مصطفى #صنع_الله رئيس المؤسسة #الوطنية_للنفط المُقال من #الدبيبة يلتقي في #إسطنبول مع عبدالمنعم #أطبيقة مدير التسويق والعلاقات الخارجية بالمصرف الليبي الخارجي المسؤول عن حسابات وإيرادات مبيعات #النفط. #السبق