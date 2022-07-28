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صورة.. مصطفى #صنع_الله رئيس المؤسسة #الوطنية_للنفط المُقال من #الدبيبة يلتقي في

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صورة.. مصطفى #صنع_الله رئيس المؤسسة #الوطنية_للنفط المُقال من #الدبيبة يلتقي في #إسطنبول مع عبدالمنعم #أطبيقة مدير التسويق والعلاقات الخارجية بالمصرف الليبي الخارجي المسؤول عن حسابات وإيرادات مبيعات #النفط. #السبق

2022-07-28 17:03:49

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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