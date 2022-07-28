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قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن بعض الدول تخشى من ردود فعل الأطراف ال

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن بعض الدول تخشى من ردود فعل الأطراف المتنازعة وعدم قبول بعضها بنتائج الانتخابات، مشيرا إلى وجود أزمة ثقة كبيرة بين مختلف الأطراف من حدوث تزوير وتلاعب في سجّلات الناخبين، “لكن إجراء الانتخابات ليس أمرًا مستحيلًا إذا كانت هناك إرادة ونوايا صادقة من كافة الأطراف”.
#الحدث_الليبي
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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