قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن بعض الدول تخشى من ردود فعل الأطراف ال

قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن بعض الدول تخشى من ردود فعل الأطراف المتنازعة وعدم قبول بعضها بنتائج الانتخابات، مشيرا إلى وجود أزمة ثقة كبيرة بين مختلف الأطراف من حدوث تزوير وتلاعب في سجّلات الناخبين، “لكن إجراء الانتخابات ليس أمرًا مستحيلًا إذا كانت هناك إرادة ونوايا صادقة من كافة الأطراف”.

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