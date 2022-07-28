الدبيبة: هناك عشوائية في إدارة البرامج والقطاع الصحي بشكل عام، وسنقدّم الدعم ال

#الدبيبة: هناك عشوائية في إدارة البرامج والقطاع الصحي بشكل عام، وسنقدّم الدعم الكامل لاستقرار وتغيير مسار العلاج من الخارج للداخل.

ــ المرضى الليبيون يتم إخراجهم من المستشفيات في بعض الدول وهذا شيء مخجِل، وسيتم تخصيص 80 مليون دينار لكافة البرامج الطبية العاجلة.

ــ استُنزِفنا من عمليات العلاج بالخارج والمصاريف التي نقوم بها يوميًا، وكل شهر تخرج مبالغ ضخمة للعلاج بالخارج.

ــ أغلب من يُعالجون في الخارج من مرضى الأورام، بسبب نقص الجرعات، لنرى أين وصل بنا الإهمال.

ــ وضعنا في الصحة جيد جدًا، نحتاج فقط استفاقة لأنفسنا ولإمكانياتنا ولمراكزنا ومرضانا، وهدفنا تقليل المرضى المسافرين إلى خارج الوطن.

ــ لابد من استرجاع الثقة المواطن الليبي في الطبيب، عبر البرامج المستمرة والاستفادة من الإمكانيات ومعاملة المواطن بشكل آدمي، وإنهاء العبث الحاصل في المستشفيات حتى تلك التابعة للقطاع الخاص.

ــ سنتكفل بتغطية تكاليف الإقامة والتنقل للمرضى في المنطقة الجنوبية والتي تُحدّد مواعيد علاجها في الشرق أو الغرب.

ــ نريد الدخول في مشروعات حقيقية تفيد الشعب، إلى جانب البرامج الصحية كزراعة القرنية والقوقعة وعلاج مفصل الركبة وعمليات القلب المفتوح، التي لابد أن ترى النور لقفل الطريق أمام السماسرة في الداخل والخارج. #السبق (اجتماع لحكومة الدبيبة)

2022-07-28 16:58:04

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