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عاجل > مجلس الامن الدولي يوافق بالإجماع على مشروع قرار تمديد ولاية البعثة الأ

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > مجلس الامن الدولي يوافق بالإجماع على مشروع قرار تمديد ولاية البعثة الأممية لدى #ليبيا . ⚡️عاجل > القرار يقضي بتمديد ولاية البعثة لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى 31 أكتوبر القادم . #المرصد ( إعلام مجلس الأمن )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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