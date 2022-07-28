عاجل > مجلس الامن الدولي يوافق بالإجماع على مشروع قرار تمديد ولاية البعثة الأ

عاجل > مجلس الامن الدولي يوافق بالإجماع على مشروع قرار تمديد ولاية البعثة الأممية لدى #ليبيا . ⚡️عاجل > القرار يقضي بتمديد ولاية البعثة لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى 31 أكتوبر القادم . #المرصد ( إعلام مجلس الأمن )
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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