عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة: – تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخاصة بتعد

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة:

– تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات من جديد لن تنال رضا مجلس الدولة وأطراف الصراع في ليبيا إذا أنفرد مجلس النواب بإصدارها وبالتالي سوف تكون حجة للأطراف المعرقلة للانتخابات.

– ملف المناصب السيادية لم يحظ باهتمام رئاسة مجلس الدولة ولم يتعامل معه بإيجابية ولم يدرج حتى في جدول أعمال الجلسات رغم مطالبتنا المتكررة بالتصويت على المناصب التي تخص مجلس الدولة بعد فرز الملفات من اللجنة المشكلة من المجلس بحسب اتفاق بوزنيقة.

– رئيسي مجلسي النواب والدولة أرادا الاستفراد بملف المناصب السيادية من منطلق الصفقات وأي اتفاق بينهما بالتأكيد لن يكون في صالح الوطن.

– المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة لا يريدان حلولا في ليبيا ولا الدفع باتجاه إجراء الانتخابات وهما يفضلان الفوضى على الاستقرار.

– منذ عام 2014 يقدم لنا المجتمع الدولي الوعود من خلال ممثليهم الذين نلتقي بهم لمساعدتنا شرط الاتفاق بين الطرفين وعندما اتفق مجلسا النواب والدولة عملوا على إحباط وإفشال أي تقارب بين الليبيين.

#ليبيا_24

2022-07-28 18:47:52

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