#عاجل.. رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى #قرنفيل: إجمالي الديون المتراكمة على #ليبيا، تتجاوز المليار دولار.

ــ ضمن الديون أيضًا، مليار و700 مليون دولار، خسائر الشركات التركية جراء دفع مبلغ 50 مليون دولار سنويًا كغرامة بنكية لعدم استكمال القيد وخطابات الضمان.

ــ كذلك هناك مليار وثلاثمائة مليون دولار، قيمة الأضرار التي لحقت بمواقع المشاريع المنعقدة مع ليبيا.

ــ وقعنا مع وزير التخطيط السابق، الطاهر الجهيمي، اتفاقية تنص على سداد كافة الديون المتراكمة على ليبيا، ولكن للأسف لا زلنا في انتظار تفعيل الإتفاقية ليومنا هذا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-07-28 18:04:10

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