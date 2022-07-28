المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري حافظ على حياد

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري حافظ على حياده السياسي منذ انتخابه وهو ابتعد عن نهج سابقيه بشكل واضح.

– عدم وجوده في الاجتماع يوم أمس رسالة واضحة وعلنية تؤكد أن محاولة استخدام المجلس المنتخب كأداة في الصراع أمر غير مقبول بالنسبة له.

– وجود عميد مكلف يطرح تساؤل هل استقال أم أقيل أم أن الحكومة حاولت تمرير رسائلها لتبرير غياب السقوطري.

– أنا كمواطن من المدينة أطالب السقوطري بالخروج بشكل علني ووضع سكان المدينة أمام حقيقة الأوضاع ومتى ستبدأ اللجنة المحايدة عملها وما هي الضمانات الحقيقية للحفاظ على السلم الأهلي، وهل سيقدم كعميد للبلدية على تقديم خيارات سياسية ضامنة.

– أما إذا تمت إقالته أو استقالته فعليه أن يوضح الأمر والأسباب.

#ليبيا_24

2022-07-28 19:24:30

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