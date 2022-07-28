أعلنت حكومة الوحدة الوطنية ، اليوم الخميس، طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، الذي يحل في الثاني عشر من أغسطس المقبل، وأكد رئيسا مجلسي إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وشركة التهيئة العمرانية، جاهزية المرحلة الأولى للتوزيع على المستهدفين في مختلف البلديات، كما أكدا على استمرار العمل في تجهيز المرحلة الثانية التي تسير وفق الخطة المعدة سلفا.

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