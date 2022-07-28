// رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال لقائه عددًا من أعيان ومشايخ وعمد وشباب منط

📸// رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال لقائه عددًا من أعيان ومشايخ وعمد وشباب منطقة البطنان والجبل الأخضر بمنطقة القرضبة:

– مجلس النواب وفى بكافة التزاماته الدستورية من إصدار القوانين المهمة لتحقيق المصالحة الوطنية مثل قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستفتاء، وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، وإصدار القوانين التي تمس حياة المواطن اليومية مثل قانون رفع مرتبات العاملين بقطاع التعليم والشرطة.

– قريبا سيصدر القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع.

– مجلس النواب قام بواجبه في سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نتيجة فشلها الذريع في معالجة الملفات الخدمية المُلحة للمواطن مثل الكهرباء والوقود وغيرها، رغم صرفها المليارات من أموال الشعب الليبي نتيجة لحجم الفساد في هذه الحكومة وبأن مجلس النواب قام بما هو لازم ومنح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

– مجلس النواب مستعد لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا طلب منه ذلك.

– الانتخابات في ليبيا تعطلت بسبب التدخلات الخارجية والقوة القاهرة التي أعلن عنها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح

– أول خطوة في المصالحة هي العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي، ومجلس النواب أصدر كل القوانين اللازمة في هذا الشأن كما أصدر قانون الاستفتاء وقانوني انتخاب مجلس النواب والرئيس

– رئيس المصرف الصديق الكبير تمت إقالته منذ 2014 إلا أنه لازال مستمرا في عمله مؤكدا أنه خلال شهر مايو الماضي أصدر 500 اعتماد منهم اعتماد واحد لمدينة درنة ولم يصدر أي اعتماد لفزان كما أن التعيينات تتم عن طريق المعارف والأصحاب

#ليبيا_24











2022-07-28 21:05:32

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