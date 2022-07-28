المحلل السياسي كامل المرعاش: – طرابلس تعيش على صفيح ساخن منذ 6 أسابيع، بسبب الم

المحلل السياسي كامل المرعاش:

– طرابلس تعيش على صفيح ساخن منذ 6 أسابيع، بسبب الميليشيات التي أغدق عليها رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة الكثير من المال لضمان ولائها له وليستمر في السلطة، وعندما انقطع عنها المال عزفت عنه ولم يبق الداعم له منها إلا القليل.

– حكومة الدبيبة تعيش أيامها الأخيرة، إذ فقد الدبيبة السيطرة في مدينته الأصلية مصراتة، وباتت أغلبية ميليشيات مصراتة تدعم حاليًا فتحي باشاغا.

– الباب بات مفتوحًا أمام فتحي باشاغا الآن، ولا يحتاج منه الأمر إلا القليل من الشجاعة للدخول والسيطرة على طرابلس وإنهاء عهد حكومة الفساد.

– باشاغا ربما يخشى من بعض التهديدات الخفية من الغرب، ومنها التهديدات التي أتت من السفير الأمريكي والسفيرة البريطانية بأنهم لن يسمحوا له بالدخول إلى طرابلس أو الاعتراف بحكومته.

– هاتين السفارتين لا تسعيان إلى الحسم في ليبيا، وإنما تراهنان على استمرار حالة عدم الاستقرار لتبرير استمرار الهيمنة الغربية على الشأن الليبي.

#ليبيا_24

2022-07-28 20:42:03

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