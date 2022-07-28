موقع إيتاميل رادار الإيطالي:
– مغادرة طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية من طراز لوكهيد إي بيه قاعدة خليج سودا الجوّية التابعة لحلف الناتو في جزيرة كريت اليونانية هذا الصباح لتنفيذ مهمّة مراقبة جديدة.
– المهمّة هذه المرّة، لم تكن وجهتها النهائية هي البحر الأسود بل وسط البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً امتداد السّاحل قبالة طرابلس.
– الطائرة حلقت في مدار حوالي ساعة قبالة العاصمة طرابلس مع تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال ADS-B.
– مهمّة طائرة الاستطلاع الأمريكية تأتي في أعقاب تصاعد التوتر مرّة أخرى في طرابلس خلال الأيام الأخيرة.
#ليبيا_24
2022-07-28 22:44:19
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