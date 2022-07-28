أعلن المجلس البلدي مصراتة، اليوم الخميس، إلغاء الترتيبات الجارية لاستضافة المعرض العائم على متن السفينة لوغوس هوب، بسبب تلقيه عديد التحفظات من جهات اعتبارية، باعتبار أن المعرض قد يؤدي لتوجيه رسائل عبر جهات تتعارض في أنشطتها مع قوانين الدولة الليبية، ونشر المجلس، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن قراره جاء بعدما كلف مجموعة من المستشارين والمتخصصين للبحث عن حقيقة وخلفيات وصحة هذه التحفظات، حيث قرر ضرورة إلغاء هذه التظاهرة، وإيقاف استضافة السفينة المعنية بميناء مصراتة البحري

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