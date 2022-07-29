صور | الشرطة السياحية #سوسة و مركز الشرطة و البحث الجنائي بالمنطقة و بعد التحري يتمكنون من ضبط شخص يمارس التنقيب غير المشروع عن الآثار بغرض السرقة و يضبطون بحوزته قطع أثرية لا تقدر بثمن من عملات و حلي و تماثيل و أواني و أحجار كريمة بعضها يعود لقرون ماقبل الميلاد ، فيما أكدت الشرطة السياحية تحويل المعني و المضبوطات للنيابة معربة عن أسفها لكونه أستاذ جامعي . #ليبيا #المرصد ( بيان )
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ليبيا مباشر
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