صور | الشرطة السياحية #سوسة و مركز الشرطة و البحث الجنائي بالمنطقة و بعد التحري يتمكنون من ضبط شخص يمارس التنقيب غير المشروع عن الآثار بغرض السرقة و يضبطون بحوزته قطع أثرية لا تقدر بثمن من عملات و حلي و تماثيل و أواني و أحجار كريمة بعضها يعود لقرون ماقبل الميلاد ، فيما أكدت الشرطة السياحية تحويل المعني و المضبوطات للنيابة معربة عن أسفها لكونه أستاذ جامعي . #ليبيا #المرصد ( بيان )









