التحذير البحري للصيادين 🌊🌊🌊💨:

التحذير : ريح شرش نشط يوم الغد تصل سرعته إلى (25) عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

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بداية الصلاحية:

يوم السبت 2022/07/30 الساعة 05:00 محلي.

نهاية الصلاحية:

يوم السبت 2022/07/30 الساعة 23:00 محلى.

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شرش = شمالية غربية، براني = شمالية شرقية

باش = جنوبية غربية، شلوق = جنوبية شرقية

#المركز_الوطني_للأرصادألجوية