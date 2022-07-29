التحذير البحري للصيادين 🌊🌊🌊💨:
التحذير : ريح شرش نشط يوم الغد تصل سرعته إلى (25) عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
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بداية الصلاحية:
يوم السبت 2022/07/30 الساعة 05:00 محلي.
نهاية الصلاحية:
يوم السبت 2022/07/30 الساعة 23:00 محلى.
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شرش = شمالية غربية، براني = شمالية شرقية
باش = جنوبية غربية، شلوق = جنوبية شرقية
#المركز_الوطني_للأرصادألجوية
التحذير البحري للصيادين : التحذير : ريح شرش نشط يوم الغد تصل سرعته إلى (25) عقدة
التحذير البحري للصيادين 🌊🌊🌊💨:
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