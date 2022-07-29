عاجل > بن قدارة ينفي صحة ما نشره موقع ” أفريكا انتلجنس ” عن توقيع صفقة مع ” زارو

عاجل > بن قدارة ينفي صحة ما نشره موقع ” أفريكا انتلجنس ” عن توقيع صفقة مع ” زاروبجنفت “ الروسية .

⚡️التوقيع من اختصاص المؤسسة و لا علم لنا بما نشره هذا الموقع عن صفقة بين الشركة الروسية و شركة الخليج العربي .

⚡️التوقيع مع الشركات والشركاء الاجانب اختصاص حصري للمؤسسة ولا وجود لأي تواصل أو اتفاق مع الشركة المذكورة .

⚡️تعهدنا منذ أول يوم بأن يتحلى عمل المؤسسة بالشفافية كونها ملك الشعب الليبي و كل ما يتعلق بعملها سيفصح عنه أولاً بأول .

⚡️ندعو بعض الصفحات و القنوات الاعلامية لوقف تشويشها المتعمد على عمل المؤسسة وتحري الدقة والعودة للمؤسسة في كل مايتعلق بها من أخبار . #ليبيا #المرصد ( تصريح)