الخبير الاقتصادي محسن دريجة:

– شركة هاليبيرتون إحدى أكبر شركات تطوير حقول النفط في العالم أمرت عامليها بمغادرة ليبيا وشركة شلمبرجير التي تعمل من خلال شركات أخرى لصيانة الآبار أوقفت العمل منذ أشهر بسبب وصول ديونها على مؤسسة النفط إلى 600 مليون دولار

– أبلغت نجلاء المنقوش السفير الأمريكي عزم ليبيا تنفيذ سياسة المعاملة بالمثل في إصدار التأشيرات في وقت تسعى ليبيا لرفع إنتاجها النفطي لـ 3 مليون برميل يوميا

– أغلب الدول تمنع سفر مواطنيها إلى ليبيا لأنها مصنفة الدولة الأخطر في العالم و الولايات المتحدة طلبت من شركاتها ومواطنيها الموجودين في ليبيا مغادرتها

#ليبيا_24

2022-07-29 16:24:02

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