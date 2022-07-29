خبر | قيادات مايعرف بـ ” التحالف الليبي الأمريكي ” ( إخوان ) تفشل في الحصول على حكم جنائي بالسجن او الملاحقة الجنائية كانت تسعى للحصول عليه في القضية المرفوعة ضد حفتر منذ سنوات للقبض عليه في حال دخوله الاراضي الأمريكية ، إذ اصدرت المحكمة حكمها في الشق المدني مع رفض حفتر الحضور أمامها و قضت بالتعويض و إلزام محامي المدعي عليه بمصاريف المحكمة مالم يقدم طعنًا ضد هذا الحكم في أجل محدد و إلا اعتبرت الخصومة منتهية ، وفقًا لما أفادت به مصادر من فريق الدفاع لتلفزيون المسار . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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