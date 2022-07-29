عضو مجلس النواب، سعيد امغيب: – عبد الحميد الدبيبة ينفذ مشروعا تخريبيا قذر بمبار

عضو مجلس النواب، سعيد امغيب:

– عبد الحميد الدبيبة ينفذ مشروعا تخريبيا قذر بمباركة سفراء دول بدون أن تكون له أي صفة قانونية او تشريعية تحميه، وبالتالي فإن قيمته عندهم لا تساوي إلا قيمة منديل مرحاض سوف يتخلصون منه بعد أن يتسخ كما تخلصوا من مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال ولكن بعد خراب البلاد.

– هذا الكلام لم يقوله مستشاري الدبيبة له أو لعلهم قالوه ولم يستمع، فوجبت النصيحة للدبيبة بأن يسلم السلطة قبل فوات الأوان ويحفظ ماء وجهه ويحافظ على ما تبقى من أموال الليبيين.

– هذا الطريق التي يسير فيه الآن لن يوصلنا إلا لأحد نتيجتين لا ثالث لهما إما، الاستدانة من البنك الدولي وجعل البلاد مرتهنة، وإما الانقسام الذي شخصياً اصبحت أقتنع به شيئاً فشيئاً.

– قيم الرجولة تمنعنا من الاستمرار في جعل مصيرنا ومصير الأجيال القادمة رهينة في أيدي مليشيات ومجموعات مسلحة مؤدلجة تختطف طرابلس وتعبث بأرواح الناس وممتلكاتهم.

#ليبيا_24

2022-07-29 16:16:01

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