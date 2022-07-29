مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز: – الطبقة السياسية الحاكمة ف

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز:

– الطبقة السياسية الحاكمة في ليبيا تريد استمرار الحكومات المؤقتة

– حققنا تقدما جيدا على المسار العسكري مع اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

– من المروع انتهاك بعض الدول الحظر الأممي على تهريب الأسلحة لليبيا

– القيادات العسكرية أكدت ضرورة إجراء الانتخابات لتوحيد المؤسسات في ليبيا

– لا توجد أي مساءلة لمرتكبي الانتهاكات في ليبيا

– على كل الدول احترام المطالب السيادية الليبية لمغادرة القوات المرتزقة

#ليبيا_24

2022-07-29 20:06:51

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