مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز: – الطبقة السياسية الحاكمة ف

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز:
– الطبقة السياسية الحاكمة في ليبيا تريد استمرار الحكومات المؤقتة
– حققنا تقدما جيدا على المسار العسكري مع اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5
– من المروع انتهاك بعض الدول الحظر الأممي على تهريب الأسلحة لليبيا
– القيادات العسكرية أكدت ضرورة إجراء الانتخابات لتوحيد المؤسسات في ليبيا
– لا توجد أي مساءلة لمرتكبي الانتهاكات في ليبيا
– على كل الدول احترام المطالب السيادية الليبية لمغادرة القوات المرتزقة
#ليبيا_24
2022-07-29 20:06:51
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