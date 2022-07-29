بالصور|| ارتفاع عدد الوفيات في ولاية #كنتاكي الأمريكية، إلى 15 شخص، جراء الأمطا

بالصور|| ارتفاع عدد الوفيات في ولاية #كنتاكي الأمريكية، إلى 15 شخص، جراء الأمطار التي غمرت المنازل واجتاحت الطرق، منذ أمس الخميس.

ــ من المتوقع أن يؤدي هطول المزيد من المطر إلى زيادة المياه بالممرات المائية التي تجاوزت بالفعل مراحل الفيضان.

– حاكم الولاية، ندي بشير: فقدنا ما لا يقل عن 15 شخصًا من سكان كنتاكي، والعدد سيزداد لأكثر من الضعف.

ــ هذه الفيضانات مدمرة ومميتة، وتُعد الأسوأ في التاريخ الحديث، بالإضافة لانقطاع #الكهرباء عن 23 ألف منزل وشركة. #السبق

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2022-07-29 21:39:13

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