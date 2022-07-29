رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، للسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بو

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، للسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو:

– الوطنية للنفط حيادية ومستقلة بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية.

– لابد من الحفاظ على استمرار الإنتاج والتصدير، لتحقيق العوائد المالية لتمويل المرتبات واحتياجات المواطنين.

– هناك فرص كبيرة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا، عبر مشاريع التطوير التي تعمل المؤسسة على تنفيذها.

– نسعى للتعاون مع شركائنا الدوليين في مجال النفط والطاقة، والاستفادة من خبراتهم، وجلب أحدث التقنيات لقطاع النفط الليبي لتطويره، كونه الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني.

#ليبيا_24

2022-07-29 22:14:15

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