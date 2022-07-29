عاجل > بيان لمكتب المحاماة #البريطاني الموكل عن المدعين في محكمة فرجينيا يشير لل

عاجل > بيان لمكتب المحاماة #البريطاني الموكل عن المدعين في محكمة فرجينيا يشير للحكم على حفتر بما نسب له من اتهامات خصومه ليس للأدلة بل لتغيبه عن المحكمة .

⚡️البيان لا يتضمن ما يزعمه عصام عميش و عماد المنتصر عن صدور الحكم بسبب كفاية أدلة متعلقة بجرائم حرب و يشير حصرًا لصدوره بسبب تغيب المدعى عليه عن المحاكمة .

⚡️البيان : المحكمة أصدرت حكمها غيابيا لتكرار عدم التزام حفتر بحضور جلساتها و بالنظام القانوني للولايات المتحدة .

⚡️البيان : القضية زعمت ان حفتر كان مسؤلاً عن جرائم حرب خلال عملية استيلائه الشائنة على #قنفودة والمدعين سيطلبون تعويض مالي . #ليبيا #المرصد ( بيان )