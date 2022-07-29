الخارجية التونسية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية وتبلغها بأن تصريحات ” بلينكن ” وزير الخارجية الامريكي عن تراجع الديمقراطية في #تونس ” غير مقبولة “.

تونس : التصريحات الأمريكية الصادرة عن الوزير بلينكن و السفير المعين لدينا حول مسارنا السياسي تتعارض مع أعراف الدبلوماسية .

⚡️هذه البيانات لا تعكس الحقيقة وتعد تدخلاً مرفوضًا في شأننا الداخلي ونتمسك بسيادتنا الوطنية .

⚡️مسارنا السياسي لا رجعة فيه و قد أقره شعبنا والتشكيك فيه مرفوض .

⚡️مستمرون في إعادة هيكلة الحياة السياسية ومعالجة تراكمات العشرية الأخيرة ( حكم النهضة ) . #ليبيا #المرصد ( بيان )