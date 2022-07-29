أسامة #الجويلي اللواء المُقال من جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية بقرار من #الد

أسامة #الجويلي اللواء المُقال من جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية بقرار من #الدبيبة: وجودي في قائمة منافسة بـ #جنيف، مع فتحي #باشاغا، دليل واضح ومؤكد على قناعتنا بالمباديء التي قمنا بالثورة من أجلها.

ــ الدبيبة لم يشارك في هذه الثورة، ولم يكن معروفًا، بل أنا كنت أحد القادة المعروفين بها، وكذلك فتحي باشاغا.

ــ عندما كنا في قائمة منافسة، وفازت قائمة الدبيبة، كنت أول المبادرين لتهنئتها، وكذلك فتحي باشاغا، رغم ما يشوبها من استخدام الرشوة.

ــ كنت أستطيع كأسامة الجويلي المشارك في حرب البركان، ووجود مجموعات مسلحة تثق بي، أن نغُلق #طرابلس، ونمنع حكومته من استلام مهامها لحين التحقيق في الرشاوي.

ــ نحن لم نفعل ذلك، وكنا مُخلصين، وأبدينا استعدادنا لتقديم أي نصيحة، وأنه خلال هذه المرحلة من الممكن التوصل لقاعدة دستورية، وتحدث مصالحة بعد الحرب الطاحنة والمؤلمة، وهذا كان أملنا.

ــ خلال السنوات السابقة، كنت أدافع عن المجتمع الدولي والبعثة الأممية، وكنت من الرافضين لنظرية المؤامرة، لكن الآن ثبت لنا أن المجتمع الدولي أكذوبة كبرى، وأن الأمر كله متعلق بالمصالح والرغبات والصراع داخل ليبيا أو في الدول الأخرى.

ــ عدم اعترافهم بالحكومة المُكلفة ساهم في المشكلة، ووضعوا الليبيين في المأزق، وإذا لم نجد حل لأنفسنا، لن نجد لنا حل مهما كان.

ــ كل الأطراف ترى أن الدبيبة انتهت مدته وعليه أن يرحل، والأطراف التي تمنع حكومة باشاغا تعترف بهذا الشيء، ولكنهم يرفضون حكومة باشاغا، ويطالبون بحل ثالث.

ــ أنا غير متمسك فتحي باشاغا كشخص، ولم أختاره أو أنسق معه، فالحل الثالث يأتي عبر مسارين، إما مسار مجلس النواب وسحب الثقة من حكومة باشاغا وتكليف شخص آخر.

ــ إذا وجدنا شخص آخر، قد يرفضوه أيضًا، وبالتالي يجب عرض الأسماء عليهم أولاً، وبالتالي بوجود المجموعات المسلحة، أصبح هناك “فيتو” في #ليبيا.

ــ المسار الآخر، هو أن تجمع البعثة الأممية الليبيين بطريقة أو بأخرى، مثلما حدث في #الصخيرات أو #جنيف، وأن يختاروا حكومة أخرى يعترف بها مجلس الأمن.

ــ يجب أن تمارس حكومة فتحي باشاغا لمهامها، لمدة شهر أو شهرين على سبيل المثال، ثم تجد الأطراف الأخرى، الطريقة الملائمة للتوصل لحل ثالث. #السبق (تصريحات تليفزيونية)

2022-07-30 00:20:22

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