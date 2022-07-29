رئيس التحالف الليبي الأمريكي، عصام #عميش، يسرد تفاصيل قبول محكمة #فرجينيا الأمري

رئيس التحالف الليبي الأمريكي، عصام #عميش، يسرد تفاصيل قبول محكمة #فرجينيا الأمريكية، دعوى اتهام خليفة #حفتر بارتكاب جرائم حرب في #ليبيا.

عميش: القاضية ليونا بيرنكما، المسؤولة عن المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا، حمّلت مُجرم الحرب خليفة حفتر، مسؤولية جرائم القتل والتعذيب ضد أبناء الشعب الليبي.

عميش: القاضية أقرت أيضًا، أن الإدانة ليست فقط إدانة بسيطة بسبب التغيب، وإنما إدانة عميقة، بسبب عرض الأدلة واستعراض جزئيات وحقائق القضية، وإعطاء المتهم حق الدفاع ولجوئه إلى مكاتب محاماة.

عميش: الإدانة أوضحت بشكل لا يحتمل الريب أن خليفة حفتر مسؤول مسؤولية مباشرة عن جرائم قتل وتعذيب في حق الليبيين.

عميش: هذه سابقة تاريخية في المحاكم الأمريكية، وتُعد الأولى من نوعها في قانون حماية ضحايا التعذيب، يتم من خلاله الحصول على حكم نهائي ضد مرتكب هذه الجرائم، ويُعطي حق المطالبة بالتعويضات لأسر الضحايا، لتقتص من مرتكبها. #السبق





2022-07-30 01:12:52

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