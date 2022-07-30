مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الفدرالية الألمانية لويز أمتسبرغ :

– حرس السواحل الليبي ليس شريكا موثوقا به للاتحاد الأوروبي.

– يجب مواصلة المحادثات مع ليبيا وعملية برلين لتسوية النزاعات في ليبيا بشكل مكثف، بهدف واضح هو وضع حد للظروف القائمة في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الليبية.

– التعاون مع حرس السواحل الليبي لا يمكن تبريره من منظور حقوق الإنسان، وهذا هو أحد الأسباب التي دفعت الحكومة الألمانية إلى تعديل مشاركة ألمانيا في تفويض (إيريني) بطريقة جرى فيها استبعاد دعم خفر السواحل الليبي من التفويض.

– هذه الخطوة «مهمة وصحيحة ينبغي أن يتبعها الاتحاد الأوروبي، وعلى الحكومة الألمانية الجديدة الالتزام بسياسة خارجية وسياسة للاجئين قائمة على القيم ومتوافقة مع حقوق الإنسان.

#ليبيا_24

2022-07-30 00:40:48

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